Automobilist filmt busongeval: 116 euro boete

14 december 2018

Als automobilist voorbij een ongeval komen en in een reflex je smartphone nemen om daar al rijdend een foto of filmpje van te maken: het is en blijft een slecht idee. Dat ondervond ook een man die donderdag beelden maakte van de bus die gecrasht was aan het station van Izegem. Een politieman die ter plaatse was om het verkeer in goede banen te leiden, had dat gezien. Hij noteerde de nummerplaat van de man in kwestie. Die zal een proces-verbaal in de brievenbus krijgen. Met een uitnodiging om een minnelijke schikking van 116 euro te betalen. Geen leuk eindejaarsgeschenk…