Autodief blijft ontkennen, maar toch jaar cel met uitstel 27 november 2018

Een 30-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot een jaar celstraf met uitstel voor verschillende autodiefstallen in Izegem en Brugge. Jeroen S. bleef tot op het laatst alles ontkennen, ondanks de staalharde bewijzen.





Op 3 januari belandde Jeroen S. in de Lodewijk de Raetlaan in Izegem na een joyride met een gestolen vrachtwagen van de Kortrijkse Transportonderneming (KTO) tegen een omheining. Het was het begin van de opheldering van vier andere autodiefstallen in Brugge en Izegem in de maanden voordien. Zo bleek S. ook verantwoordelijk voor een inbraak in tennisclub in 't Vrije in Brugge. Toen ging hij er op 19 mei dronken aan de haal met zeshonderd euro uit de kassa en de Opel Mavano van uitbater Korneel Sergeant. Op camerabeelden was de tattoo op de linkerarm van S. te zien. Jeroen S. moet aan de Kortrijkse Transportonderneming 12.489 euro terug betalen. Aan Korneel Sergeant 2.576 euro en vierduizend euro aan nog een ander slachtoffer. Daarnaast moet hij ook een boete van vierhonderd euro betalen. (AHK/LSI)