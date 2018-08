Auto verloren na brandje in garage 06 augustus 2018

In de Vijfwegenstraat ontstond zaterdagavond rond half negen brand in een garage achter een appartementencomplex.





De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de situatie in een handomdraai onder controle. De schade aan de garage bleef beperkt maar het voertuig dat met open schuifdak binnen stond, heeft fel te lijden van rook en roet. Waarschijnlijk is de auto verloren. (VHS)