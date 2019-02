Auto vat vuur, buurtbewoner helpt blussen LSI

Op de hoek van de Kokelarestraat en de Meensesteenweg in Izegem is woensdag rond 16.30 uur het motorcompartiment van een Volvo V50 uitgebrand. “Ik reed naar huis toen andere automobilisten plots teken deden dat er iets aan de hand was”, vertelt eigenaar Carl Vanlake uit Izegem. “Ik had nog niets opgemerkt, maar zag door mijn achterruit plots heel wat rook. Op het kruispunt viel mijn wagen stil, op enkele honderden meters van mijn huis. Ik stapte uit en zag ook al vlammen. Met mijn brandblusapparaatje kreeg ik de vlammen niet geblust. Ook de brandblussers van voorbijgangers haalden niet veel uit. Tot er een man met een grote brandblusser kwam aangelopen.”

Die man was Andy Vandoorne, zaakvoerder van meubelzaak Trendwood aan de overkant van de straat. Met het brandblusapparaat van vijftig liter op wieltjes lukte het wel om de vlammen te blussen. Daardoor kon vermeden worden dat het voertuig volledig in de vlammen opging. De brandweer van Izegem moest enkel nog nablussen.