Auto uitgebrand voor schoolingang De Zonnebloem (+VIDEO)

18 maart 2019

14u42

In Izegem is maandagmiddag rond 13.45 uur een auto uitgebrand. Dat gebeurde in de Schoolstraat, vlak voor de ingang van de lagere school voor buitengewoon onderwijs De Zonnebloem. Twee dames waren net met hun Ford de straat ingeslagen toen er rook van onder de motorkap opsteeg en de auto stil viel. Beide dames repten zich uit de auto en zochten nog tevergeefs naar hun brandblusapparaat. Ze slaagden er wel in enkele zakken met spullen uit de auto te halen. Personeel van de school probeerde met brandblussers ook nog het vuur te lijf te gaan maar het was uiteindelijk wachten op de brandweer om de opstijgende vlammen volledig de baas te kunnen. De auto is volledig verloren maar de twee dames bleven ongedeerd.