Auto over vangrail 10 augustus 2018

Op de oprit Roeselare-Haven van de E403 in Kachtem is gisteren rond 18.30 uur een ongeval gebeurd. Een Nissan Qashqai die richting Brugge reed, begon er op het natte wegdek te slippen en vloog links over de vangrail. De auto kwam op zijn zijkant tot stilstand. De automobilist werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)