Auto en vrachtwagen beschoten, bushokje gesneuveld 12 juni 2018

Ook in Izegem krijgen ze te maken met vandalisme. Op sociale media is nogal wat te doen over het feit dat een onbekende er een auto en een vrachtwagen heeft beschoten. Zelfstandig transporteur Peter Seys is een van de slachtoffers. "Op drie verschillende plaatsen zijn inslagen te zien", weet zijn partner Cindy Verkindere. "Het gebeurde in de nacht van vorige donderdag op vrijdag, de vrachtwagen stond geparkeerd langs de Rijksweg in de buurt van Sanitair Delaere, dicht bij de rotonde aan de Krekelmotestraat. We dachten eerst aan een poging tot inbraak, maar toen we de schade bestudeerden, kwamen we tot de vaststelling dat de cabine beschoten was." Het koppel deed aangifte bij de politie. Ook Vanessa Hoornaert maakte afgelopen weekend iets gelijkaardigs mee. Op een kleine parking aan het kruispunt De Vijfwegen, in Emelgem, joeg een onbekende een loodje door de achterruit van haar Range Rover Evoque. Van dat laatste feit werd bij de politie nog geen aangifte gedaan. Eerder sneuvelde langs de Roeselaarsestraat ook al een grote ruit van een bushokje, in de buurt van de Colruytwinkel. Of ook het bushokje beschoten werd, is niet duidelijk. "In elk geval kan je dit moeilijk normaal noemen", vindt Verkindere. "Is hier een flauwe plezante aan het werk? En blijft het bij wat tot nu toe gebeurd is? Dat vragen we ons af, net zoals wie onze schade zal vergoeden." (VHS/CDR)