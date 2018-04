Atelier voor ondernemers in schoenfabriek HISTORISCH PAND KRIJGT NIEUWE INVULLING MET FLEXBURELEN VALENTIJN DUMOULEIN

12 april 2018

02u42 0 Izegem De gewezen schoenfabriek Decoene ondergaat momenteel een metamorfose. Onder de vlag 'Atelier 12' richten Nicolas Malfait en Siska Tillie er flexburelen in voor eenmanszaken, die vanaf eind 2018 verhuurd worden.

Dat het pand met de kenmerkende gevel geschiedenis ademt, mag duidelijk zijn. De schoenfabriek werd gebouwd in 1887 door Polydor Decoene. De man besloot als eerste om machines in te schakelen. Een beslissing die niet in goede aarde viel bij de vele handwerklieden in de stad en die indertijd tot een grote staking leidde. Op de gevel vinden we ook nog een verwijzing naar de periode dat het gebouw ingepalmd werd door de Rijksmiddenschool voor zijn lessen houtbewerking en mechanisatie. Dit najaar krijgt het gebouw echter een andere functie en wordt ingedeeld in flexburelen, ruimte die gehuurd kunnen worden volgens flexibele regels door ondernemers.





Eenmanszaken

"We zijn nu volop aan het verbouwen om straks met 'Atelier 12' van start te kunnen gaan", vertelt Siska (40), die een klein grafisch bureau heeft dat alle online en offline communicatie ontwerpt.





"We zochten al langer een geschikt pand en dit gebouw heeft precies de sfeer die we wilden. We beschikken hier over een ruim en lichtrijk atelier waar we heel wat flexburelen willen plaatsen en met visueel aantrekkelijke afscheidingen willen werken, zodat je tegelijk het gevoel hebt samen te zitten, maar toch genoeg privacy hebt. Bedoeling is ook om er een grote glazen wand te installeren. Onder het atelier zit nog een andere grote ruimte waar we coworkers een plaats willen geven. We denken daarbij aan gepaste formules voor freelancers, eenmanszaken of vertegenwoordigers. Wij zorgen ook voor gemeenschappelijke diensten zoals vergaderzalen, een keuken, catering, een gemeenschappelijke zithoek en terrassen. Achteraan komt een grote garage die via een zijweg toegankelijk zal zijn."





Doorkijk

Een opvallende wijziging is dat het onderste deel van de voorgevel straks verdwijnt om er een doorkijk naar de werkplekken binnen te creëren. "Daar zal ook nog plaats zijn voor een winkel of bureel met vitrine", aldus Nicolas (43). "De verbouwingen zijn behoorlijk drastisch. Er zijn heel wat valse muren gesloopt en we willen de akoestiek en lichtinval maximaal uitspelen zodat we tot een inspirerende werkplek kunnen komen. " Wie geïnteresseerd is om een plaatsje in Atelier 12 te bemachtigen, kan nu al mailen naar siska@tiem.be. De ingebruik-name is voorzien voor eind 2018, maar je kan nu al een optie nemen op een werkruimte. Deze zomer volgt de definitieve toewijzing. Meer info: www.atelier12.be.