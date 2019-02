Artimobili krijgt Handmade in Belgium-label VDI

04 februari 2019

10u36

Unizo heeft het Handmade in Belgium-label uitgereikt aan Jean-Paul Wybo met zijn zaak Artimobili. Het label helpt consumenten de weg te vinden naar ambachtelijke ondernemers. Via het label onderscheiden ze hun producten van die van industriële ondernemers.

De firma Artimobili produceert kwalitatieve producten die gemonteerd worden rond een raam. Dat varieert van (rol)luiken tot vliegenramen. Het bedrijf is actief in de Benelux en Frankrijk. “Dit label is voor mij als kleine speler van een enorme meerwaarde. Op deze manier krijg ik een erkenning van het authentiek karakter van mijn product”, vertelt Jean-Paul. “Dankzij het label kan ik mij onderscheiden ten opzichte van andere spelers. Ik hoop zo de consument te overtuigen van het arbeidsintensief proces van onze producten.”

Artimobili ontving het label op de bouwbeurs in Roeselare en dat is niet toevallig. “Toen ik vernam dat ik het HIB-label zou ontvangen, wilde ik hiermee kunnen uitpakken op de bouwbeurs”, zegt Jean-Paul. “Deze beurs is en blijft belangrijk voor heel wat bedrijven in de regio. Het is het moment om je te tonen aan de consument. Het HIB-label zichtbaar aanwezig hebben op de beurs geeft me dan ook een trots gevoel. Ik hoop zo ook het label nog meer kenbaar te maken bij de consument.”