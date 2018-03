Aquarium- en terrariumbeurs bij Danio-Rerio 14 maart 2018

Op zondag 18 maart organiseert Danio-Rerio zijn aquarium- en terrariumbeurs in zaal ISO in de Sint-Jorisstraat. Hobbyisten kunnen er terecht om alles te weten te komen over de zelfgemaakte habitat van hun dieren en planten. Op zaterdag 17 maart om 19.30 uur is er ook al een presentatie van Albert Sanderse over de schoonheid van het wijde water in zaal ISO. De beurs zelf is op zondag gratis toegankelijk van 9.30 tot 16 uur. (VDI)