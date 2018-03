Apotheker en dokter op Open Vld-lijst 09 maart 2018

Open Vld Izegem heeft vier nieuwe kandidaten voor zijn lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Als verkiezingsthema leggen de liberalen onder andere de nadruk op zorg en daar kunnen een aantal van de nieuwe kandidaten ook aan gelinkt worden.





Zo prijkt apotheker en Rode Kruis-vrijwilliger Ann Vermeulen (59) op de lijst, net als dokter An Bostyn (46), die als anesthesist in de Sint-Jozefskliniek werkt. Een andere nieuwkomer is An Derluyn (46), die bij Familiezorg actief is.





Ook nieuw op de lijst is Yannick Deplae (31), die aan de Kachtemse jachthaven horecazaak 't Schroefke uitbaat. Eerder raakte al bekend dat gemeenteraadsleden Geert Leenknecht en Inge Six respectievelijk de eerste en tweede plaats inpalmen. Afdelingsvoorzitter Dominique Santy wordt lijstduwer. Bob Van Holder, directeur bij Ernst& Young, is geen kandidaat, maar trad wel toe tot de partij als bestuurslid. Het is al veertig jaar geleden dat de liberalen nog een schepen in de stad konden afleveren. (VDI)