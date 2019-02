Annelies Demey nieuwe ondervoorzitter N-VA VDI

21 februari 2019

13u46

Bron: VDI 0

De lokale N-VA-afdeling koos recent een nieuw afdelingsbestuur. Hein Depoorter mag ook de komende drie jaar aan het roer van de afdeling staan. Annelies Demey is de nieuwe ondervoorzitter. Daarnaast kozen de leden nog 14 bestuursleden.

Hein Depoorter woont in de Monseigneur Bouckaertstraat, samen met zijn echtgenote Ingeborg Velghe en hun kinderen Wiebe, Robbe en Janne. Beroepshalve is hij actief als verantwoordelijke aankoop bij ICT Truck&Trailerparts te Izegem, een groothandel in vrachtwagen en traileronderdelen. Hein volgt zichzelf op als afdelingsvoorzitter

Annelies Demey woont in de Klijtstraat samen met haar man Bart Dewitte en hun kinderen Marthe, Senne en Nelle. Ze is ergotherapeute en werkt als dienstencentrumleidster van De Leest te Izegem.

Naast voorzitter en ondervoorzitter kozen de leden ook nog de volgende bestuursleden: Arne Allosserie, Kurt Beheydt, Michael Debruyne, Siegfried Denys, Bart Dewitte, Lisa Grijspeert, Matthias Leman, Jan Maertens, Huguette Oosterlinck, Lieve Porteman, Laura Vandamme, Evelien Vanhollebeke, Wim Verbeke en Mieke Werbrouck-Houthoofd. Ook de N-VA-mandatarissen maken deel uit van het afdelingsbestuur.