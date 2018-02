Ann Van Essche trekt CD&V-lijst 05 februari 2018

02u26 0

Gemeenteraadslid en fractieleider Ann Van Essche (53) zal de CD&V-lijst trekken bij de verkiezingen in oktober. De partij kreeg eind vorig jaar een stevige klap te verwerken toen gedoodverfd lijsttrekker Peter Defreyne overleed aan kanker, dus was het even afwachten wie de partij naar voor zou schuiven. De Kachtemse is binnen CD&V verantwoordelijk voor Vrouw & Maatschappij en werkt als regiomanager bij Markant Roeselare-Ieper. Verder zetelt ze ook in het schoolbestuur van de vrije basisschool in Kachtem.





Naast Van Essche staan ook gemeenteraadsleden Isabelle Busschaert en Yves Vierstraete weer op de lijst, terwijl er met Bram Decru, Emma Claeys, Lieselotte Lapere, Jan Claeys, Annelies Vandenbroucke, Simon Van Walleghem en Dimitri Verschoore zeven nieuwe, jonge gezichten bij komen. Verder stellen ook Herman Samoy, Dirk Ostyn en Hakeem Adesanaya zich kandidaat. Eerder werd al aangekondigd dat voormalig burgemeester Gerda Mylle de lijst zou duwen. (SVR)