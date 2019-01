Ange vanaf woensdag te zien in Hotel Römantiek: “Het mooiste moment sinds de dood van mijn man zeven jaar geleden” Weduwe stelt hart weer open voor de liefde in derde seizoen VIER-programma Charlotte Degezelle

29 januari 2019

14u48 0 Izegem Weduwe Ange Devolder (70) uit Izegem is vanaf woensdag 30 januari te zien in Hotel Römantiek, het programma op VIER dat oudere singles weer een kans op liefde geeft. “Tijdens het programma heb ik alvast de tijd van mijn leven beleefd”, zegt Ange, die zeven jaar na de dood van haar man haar hart weer openstelt.

In het derde seizoen van Hotel Römantiek, deze keer in de Tunesische Sahara, begeleiden Otto-Jan Ham, Frances Lefebure en Sven de Leijer opnieuw een groep vrijgezellen in hun zoektocht naar een nieuwe liefde. Een van de kandidates is de Izegemse Ange Devolder. “Toen de generiek van de laatste aflevering van het vorige seizoen op mijn televisie verscheen, kreeg ik plots een bericht dat ik ingeschreven was voor Hotel Römantiek”, vertelt ze. “Mijn zussen vonden dat het programma op mijn lijf geschreven was. Ik zag het eerst eigenlijk niet zitten, maar besefte toen dat het eigenlijk op het goeie ogenblik kwam. Mijn man en ik zijn altijd zelfstandig geweest. Hij was aannemer, ik specialiseerde me in sleutelklare woningen. Toen Robert (Holvoet, nvdr) zeven jaar geleden overleed aan een longaandoening, heb ik me op mijn werk gestort. Ik kon er mijn verdriet wat in kwijt. Maar ik kon niet eeuwig blijven werken. Vorig jaar in januari, na een carrière van vijftig jaar, heb ik mijn zaak stopgezet. Dat was een moeilijk moment, want mijn bedrijf was mijn geesteskind. Ik wist niet hoe ik plots al die vrije tijd moest invullen. Dankzij Hotel Römantiek was die leegte al meteen ingevuld.”

Er word wel eens gezegd dat wij op onze leeftijd in de herfst van het leven zijn beland. Niets is minder maar. Het is oogsttijd. Nu moeten we genieten en profiteren. Dat besef ik nu meer dan ooit Ange Devolder (70)

Opengebloeid

In oktober trok Ange met haar medekandidaten en de tv-ploeg richting Tunesië. Echt op zoek naar een nieuwe liefde was ze niet. “Maar ik stond wel open voor een klik met een gelijkgestelde ziel”, gaat ze verder. Of er effectief een vonk is overgeslagen, mag ze nog niet kwijt, maar ze heeft zich alleszins goed geamuseerd. “Hotel Römantiek is een avontuur gebleken dat ik nooit meer zal meemaken. Ik zou het iedereen aanraden en zou direct weer vertrekken. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. Sommigen hoor ik nog dagelijks. Ik ben er ook volledig opengebloeid en sta sinds de reis anders in het leven. Mijn zoon vond dat ik veranderd was na mijn terugkomst en hij heeft gelijk. Er word wel eens gezegd dat wij op onze leeftijd in de herfst van het leven zijn beland. Niets is minder maar. Het is oogsttijd. Nu moeten we genieten en profiteren. Dat besef ik nu meer dan ooit. Hotel Römantiek is een nieuw begin geweest voor mij. Het is het mooiste moment in mijn leven sinds de dood van mijn man. Ik voel me weer jong en zorgeloos. Ik leef.”

Flapuit

Net omdat Ange zich zo geamuseerd heeft in Tunesië kan ze amper wachten om de uitzendingen te zien. “Ik zag de eerste aflevering al in primeur op groot scherm, maar ga samen met mijn zus opnieuw kijken. Het wordt echt genieten en herinneringen ophalen. Vermoedelijk zullen er ook wel mensen wat commentaar hebben. Ik ben nogal een babbelaar en een flapuit die niet om een straffe uitspraak verlegen zit. Maar de mensen mogen denken wat ze willen, want ik ging en ga elke avond slapen met een glimlach op mijn gezicht.”

Hotel Römantiek is vanaf 30 januari elke woensdag om 20.35 uur te zien op VIER.