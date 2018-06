Anderhalve maand rijverbod voor achtervolging tegen 161 kilometer per uur in bebouwde kom 27 juni 2018

02u36 0 Izegem Een 35-jarige Portugees uit Houthulst is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een boete van zeshonderd euro en een rijverbod van anderhalve maand voor een snelheidsovertreding.

Op 16 oktober 2016 vluchtte Antonio T.M. met zijn BMW weg van een politiecontrole in Izegem. Drie motorrijders en een combi zetten via de Gentstraat en de Gentseheerweg richting Ingelmunster de achtervolging in, maar speelden het voertuig kwijt. In de bebouwde kom werden snelheden tot 161 kilometer per uur gemeten. De automobilist negeerde tijdens zijn vlucht ook twee rode verkeerslichten. Dankzij het voertuig met nummerplaatherkenning dat tijdens de politiecontrole stond opgesteld was het echter een koud kunstje om de eigenaar van de wagen te achterhalen. De man kreeg de dag nadien al een bezoekje van de politie en moest zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren. Daar komt nu nog een maand rijverbod bovenop. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij medische en psychologische testen moeten afleggen en opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen.





Hij vluchtte weg omdat hij zijn rijbewijs niet op zak had en vermoedde dat zijn wagen niet meer gekeurd was. Hij liep al zes eerdere veroordelingen door de politierechtbank op. (LSI)