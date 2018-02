Als de rook om je hoofd is verdwenen... 02 februari 2018

02u41 0 Izegem Brandweerlui hebben het dikwijls niet onder de markt. Twee dagen nadat blussers uit onze regio lange tijd een zware rookontwikkeling moesten trotseren bij een brand langs de Kortrijkstraat in Ingelmunster, was het gisteren opnieuw van dat, zij het op kleinere schaal in Emelgem.

De brandweer werd er opgeroepen voor een schoorsteenbrand. Dikke rookwolken ontsnapten uit een schoorsteen aan de achterkant van de huizenrij.





Twee dappere blussers lieten zich, voorzien van frisluchttoestellen, in de kooi van de ladderwagen naar boven brengen om te proberen de schoorsteen vrij te maken. De rook maakte die opdracht er niet bepaald makkelijker op.





Intussen haalden collega's binnen in de woning via de kachelbuis aangekoekte hete resten uit de schoorsteenwand. Na enige tijd klaarde de hemel op voor de twee blussers in de kooi van de ladderwagen. Opdracht volbracht.





Schoorsteen geveegd

Naar verluidt had de bewoner van het huis nog niet zo gek lang geleden zelf zijn schoorsteen geveegd. Mogelijk gebeurde dat niet grondig genoeg.





De brandweer adviseert om voor dergelijke karweitjes altijd een vakman in te schakelen. (VHS)