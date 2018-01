Alerte buurman helpt brand blussen MARC VINCKIER GOOIT NATTE DWEIL OP FRIETKETEL LIEVEN SAMYN

02u29 0 Lieven Samyn Marc vertelt aan de brandweermannen hoe hij gehandeld heeft. Izegem Dankzij een alerte buurman kon gisterenmiddag erger vermeden worden bij een brand van een frietketel in de garage van een woning langs de Veldstraat in Izegem. Marc Vinckier (58) gooide een natte dweil op de frietketel en kon zo de vlammen doven. De schade bleef beperkt tot het plafond en de zolderverdieping van de garage.

Bij Geert Vanhaverbeke en zijn echtgenote Bernice stonden gisterenmiddag frietjes op het menu. In afwachting van de thuiskomst van haar man had Bernice rond kwart over twaalf in de garage al de frietketel in werking gesteld. Nietsvermoedend ging ze daarna terug naar de keuken. "Ik kwam uit mijn hangar toen ik plots over de haag heel wat zwarte rook uit de garage van mijn buren zag komen", vertelt buurman Marc Vinckier. "Ik liep naar hier en zag dat de frietketel in brand stond. Ik belde meteen het noodnummer 112. Daar kreeg ik nog de goede raad mee een poging te doen een licht vochtige doek over de pot te gooien. Ik voegde de daad bij het woord en liep door de rook de garage binnen. Ik gooide een natte dweil over de frietpot en slaagde er zo in het vuur grotendeels te blussen. Ik ben blij dat ik op die manier kon helpen en erger kon voorkomen."





"Even schrikken"

De toegesnelde Izegemse brandweer moest enkel nog op de zolderverdieping boven de garage nablussen en inspecteren of het vuur zich niet verder verspreidde. Tijdens de bluswerken arriveerde ook bewoner Geert Vanhaverbeke thuis. "Ik ben voorzitter van de Izegemse Petanqueclub en was drank gaan halen", vertelt hij.





"Toen ik de straat inreed, zag ik dat er brandweer aan mijn woning stond. Dat was wel even schrikken. Uiteraard ben ik tevreden dat mijn buurman ter hulp schoot. Het had erger gekund maar toch. We proberen altijd alles tot in de puntjes in orde te houden. Nu zal het herstel van de garage toch wel even tijd, moeite en energie opslorpen. Vroeger knapte ik klusjes allemaal zelf op maar ondertussen ben ik 70 en gaat dat alsmaar moeilijker."





Marc Reubens van de brandweerzone Midwest geeft niettemin een pluim aan buurman Marc Vinckier.





"Hij kon niet beter reageren", legt hij uit. "Bij een brand van een frietketel mag je absoluut niet blussen door er een emmer water over te gieten. Dan zorg je voor een steekvlam. Het vuur proberen te doven met een vochtige doek, dweil of blusdeken is de enige juiste reactie. Hierdoor wordt de zuurstof van de brandhaard weggenomen en dooft het vuur."