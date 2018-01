Alcoholdief riskeert twee jaar cel 26 januari 2018

Sammy L. (24) uit Izegem riskeert twee jaar cel voor twintig winkeldiefstallen. Hij was vooral uit op whisky en wodka, die hij zelf uitdronk of verpatste. Sammy L. en zijn twee kompanen werden in het najaar van 2017 opgepakt. Meteen waren ook de diefstallen in de vestigingen van Izegem, Tielt, Zulte, Waregem, Menen, Kortrijk opgelost. Maar ook een inbraak in de frituur van Wesley Laevens in Waregem en de diefstal van vijf laptops bij de FOD Financiën in Waregem werd aan hen toegeschreven. L. betwist een deel van de feiten, maar riskeert twee jaar cel. Vonnis volgende maand. (VHS)