Alcohol- en rijverbod voor dolle weekendrit met whisky LSI

21 januari 2019

21u54

Bron: LSI

De dolle automobilist die in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Zuid-West-Vlaamse gemeenten Hulste (Harelbeke), Izegem en Ingelmunster opzettelijk vier keer inreed op voertuigen en uitgestapte inzittenden probeerde omver te maaien, had tijdens een nachtje stappen teveel whisky gedronken. De sterke drank deed de 27-jarige man uit Kortemark volledig flippen en zorgde voor depressieve neigingen. Na een eerste aanrijding aan privéclub Acanthus achtervolgde W.V. slachtoffers met zijn bestelwagen Ford Transit en probeerde hen van de weg te rijden. Hij kon opgepakt worden nadat hij in Izegem opzettelijk tegen een derde voertuig was aangereden en enkele uitgestapte jongeren probeerde omver te rijden. Na anderhalve dag in de cel werd hij zondag door de Kortrijkse onderzoeksrechter vrijgelaten. De chauffeur is wel in verdenking gesteld van poging doodslag, opzettelijke beschadigingen en belaging. Hij moet zich aan een alcohol- en rijverbod houden. Hij was niet gekend bij het gerecht voor eerdere inbreuken. Mede daarom kreeg hij van de onderzoeksrechter mits naleving van strenge voorwaarden een kans om zich te herpakken.