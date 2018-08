Al 120 karpers gered uit Blauwhuisvijver 07 augustus 2018

De stad heeft al drie reddingsacties moeten ondernemen voor de vissen uit de vijver van het park bij kasteel Blauwhuis. Midden juli trokken buurtbewoners aan de alarmbel omdat het waterpeil in de vijver zienderogen zakte. Daarop besloot de stad enkele lijnvissers in te schakelen om de vissen over te plaatsen. "Eerst werden ze naar het kanaal gebracht, maar door de blauwalgenplaag daar is besloten ze bij de tweede en derde reddingsactie naar de vijver van rusthuis De Plataan te brengen. In totaal zijn al meer dan 120 karpers gered." (VDI)