Al 100 jobs weg bij slachthuis Verbist IZEGEMSE VESTIGING STELT NOG AMPER 20 BEDIENDEN TEWERK VALENTIJN DUMOULEIN

16 maart 2018

02u42 0 Izegem In de Izegemse vestiging van slachthuis Verbist zijn er maar 20 werknemers meer aan de slag, vooral bedienden. De andere 100 zijn na de undercoverbeelden van Animal Rights in september afgevloeid of elders in de groep tewerkgesteld. 17 van hen zijn effectief ontslagen.

Het vleesschandaal bij Veviba in Bastenaken werpt nog maar eens een schaduw op de activiteiten van de Verbist-groep. Vorig najaar kwam de Izegemse vestiging al in opspraak toen Animal Rights er undercoverbeelden van dierenmishandeling had gefilmd. Het slachthuis moest toen tijdelijk de deuren sluiten en speelde belangrijke klanten zoals Delhaize en Colruyt kwijt. Ondertussen hebben die grote spelers ook hun samenwerking met de andere slachthuizen van de groep opgezegd.





De Izegemse vestiging mocht eind september na grondige controles terug de deuren openen, maar de productielijn werd nooit opnieuw opgestart. "Net omdat de grote klanten wegbleven", vertelt vakbondssecretaris Marnik Willaert van ACV Voeding en Diensten. "Dat bleek niet rendabel genoeg en dus werd er maar niet geslacht. Die activiteiten zijn nooit meer opnieuw opgestart en dat heeft uiteraard gevolgen voor het personeel gehad. De helft van de 120 werknemers was in dienst van onderaannemers en bij hen is het contract simpelweg beëindigd of niet meer verlengd." Werken met onderaannemers is een vaker voorkomend fenomeen in de sector. Veel van de arbeiders komen uit Oost-Europa omdat er hier weinig gegadigden voor de job zijn.





Aan de slag bij Veviba

Op dit moment blijven er amper een twintigtal personeelsleden over in de Izegemse vestiging. "Het gaat voornamelijk om bedienden", weet Marnik. "Daarnaast zijn er nog enkele chauffeurs en mensen die de boerderij runnen. Zeventien werknemers zijn ondertussen collectief ontslagen. De overige personeelsleden vonden op andere plekken binnen de groep werk of zijn zelf vertrokken. Voor enkele werknemers extra pijnlijk, want zij vonden werk bij Veviba in Bastenaken en ook daar worden ze nu door het recente schandaal met tijdelijke werkloosheid geconfronteerd."





Heropstart lijkt veraf

Ook andere slachthuizen van de Verbist-groep delen in de klappen. De erkenning van de snijderij in Bastenaken is ingetrokken en daar is het niet duidelijk hoe het nu verder moet. In Rochefort zijn 90 procent van de klanten door de hetze afgehaakt. Enkel in Zottegem draait het slachthuis nog op volle toeren, net als de negentien boerderijen van Verbist. Hoe het nu verder moet met het Izegemse slachthuis, blijft afwachten. "Er vinden enkel nog minimale activiteiten plaats. Een heropstart mag je nooit uitsluiten, maar dat lijkt me gezien de gegeven omstandigheden uiteraard zeer moeilijk", besluit Marnik Willaert.





Bij de Verbist-groep onthouden ze zich voorlopig van alle commentaar.