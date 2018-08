Agent nieuwe uitbater cultuurcafé De Leest 08 augustus 2018

02u32 0 Izegem Francis Leman (48) is de nieuwe uitbater van het café bij cultuurhuis De Leest. Toch opmerkelijk, want hij heeft de voorbije twintig jaar bij de politie gewerkt. "De tijd was rijp voor een nieuwe uitdaging", glimlacht hij.

Vorige maand maakte Francis nog deel uit van de politiezone Riho, sinds deze maand staat hij achter de tapkraan van een café. "Het lijkt misschien een vreemde wissel, maar als je weet dat ik vroeger mijn diploma traiteur aan Ter Groene Poorte in Brugge heb gehaald, kun je het al beter plaatsen", zegt hij. "Na mijn studies heb ik bij verschillende traiteurs gewerkt en daarna nog twee jaar in een keuken van het leger en vier jaar bij brouwerij Van Honsebrouck. Ik heb dus al wat ervaring in de sector. In 1998 ben ik bij de politie gegaan. Eerst in Blankenberge, later bij de politiezone RIHO. Toen ik hoorde dat Lode De Decker het cultuurcafé zou overlaten, stelde ik me kandidaat voor de concessie. Het was een uitdaging die net op het goede moment kwam. Ik had zin in een andere wending."





Francis krijgt in het cultuurcafé hulp van zijn vrouw Kathy Bultynck en zonen Matthias (21) en Gilles (17). Nele Toebat werkte al in de zaak en blijft in dienst. "We zijn kunnen starten met fantastisch weer en dat heeft al veel volk naar ons terras gelokt", glundert Francis. "Dit is een van de mooiste terrassen van Izegem, maar nog niet het bekendste en daar wil ik verandering in brengen. Volgende zomer volgen er alvast nieuwe terrasconcerten. Op zondag willen we ook kinderanimatie aanbieden. In september gaat het nieuwe cultuurseizoen weer van start en hebben we een vaste stroom bezoekers."





Het cultuurcafé is op dinsdag, woensdag en donderdag open vanaf 17 uur, op woensdag vanaf 13 uur en in het weekend vanaf 10.30 uur. Meer info op www.cultuurcafedeleest.be. (VDI)