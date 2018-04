Afbraak oude voetbaltribune van start 21 april 2018

03u10 0 Izegem Met de start van de sloop van de oude voetbaltribune op de site Krekel-Zuid is de tweede fase van het Masterplan Sport gisteren pas echt goed uit de startblokken geschoten.

De zitbanken en bijhorende accommodatie ruimen plaats voor kleinere en subtielere publieksvakken, maar ook de atletiekpiste zelf krijgt een opknapbeurt. "Nu gaat de oude betonrotte tribune uit 1954 tegen de vlakte", vertelt sportschepen Marc Vanlerberghe (sp.a). "Die telde 699 zitjes, maar dat aantal is niet meer van deze tijd. De nieuwe tribune aan het andere veld telt 450 zitjes en dat zal meer dan voldoende zijn. Ook de vroegere kantine van KFC Izegem en de niet overdekte betonnen staanplaatsen en de bekende witgeblokte omheining zijn verdwenen, net als een dertigtal bomen rond de piste moesten wijken omdat ze ziek waren, maar we voorzien aangepast vervangend groen." Als alternatief komt er een halfoverdekte staantribune met opbergboxen en wordt de hele atletiekpiste gerenoveerd. Ook de aanloopstroken voor springnummers en de werpkooien leggen we opnieuw aan en de Finse Piste breidt uit. Atletiekclub FLAC neemt meteen de gelegenheid te baat om een extra verdieping op zijn kantine te zetten. Straks kunnen ook duikclub Nautica en American Football-club Izegem Tribes in hun lokaal terecht. Met een prijskaartje van 5,1 miljoen euro is het Masterplan Sport meteen het duurste project van deze legislatuur. (VDI)