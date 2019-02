Af te halen of in pixels: Poëziepretpark valt in

03 februari 2019

Wie in een warm deugddoend bad vol mooie woordjes wilde stappen, hoefde zaterdagavond maar naar cultuurhuis De Leest af te zakken. Naar aanleiding van Gedichtendag en de Week van de Poëzie opende het opnieuw een ‘poëziepretpark’. Bezoekers konden er op allerlei vernuftige manieren met poëzie kennismaken. Ze kregen een plannetje en konden zich een weg door een poëtisch universum banen. De leerlingen van kunstacademie Art’Iz stonden in voor de invulling. Aan de ingang kon je bij het team van De Vlammende Veder gedichten op bestelling krijgen, wat verderop stond een ‘restauranthoekje’ waar je terechtkon voor afhaalpoëzie. Aan de ingang koos je een gedicht als menu dat dan in een intiem kader voorgedragen werd. Aan de wc’s kon je terecht voor onderbroekenhumor met gereciteerde gedichten vanuit wc-brillen en wat verderop werd geëxperimenteerd met poëzie en pixels.”

Enige domper op de feestvreugde was het ontbreken van de poëziewedstrijd. “In 2017 werd de Poëzieprijs voor de negentiende keer uitgereikt, maar iedereen was het er over eens dat er sleet op de formule kwam”, zegt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). “Het aantal inzendingen was sterk gedaald en de jury had ook vragen bij de kwaliteit van de ingezonden gedichten. We buigen ons in de komende tijd over een ander concept, want als een culturele prijs uitgereikt wordt, moet dit uiteraard een meerwaarde zijn.”