AED-toestel aan ingang middelbare school 26 mei 2018

Aan de ingang van middelbare school Prizma Campus Middenschool prijkt voortaan een AED-toestel. Het apparaat hangt in de Kasteelstraat zodat het in geval van nood door iedereen te gebruiken is. Met een AED kan hulp geboden worden bij hartfalen. In de uren voor de officiële inhuldiging kregen de leerkrachten een initiatiecursus om met het toestel te leren werken.





(VDI)