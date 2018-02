Achttien maanden effectieve celstraf voor zedenschennis 20 februari 2018

02u38 0

Een 45-jarige man uit Izegem is bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van achttien maanden en een boete van 600 euro voor openbare zedenschennis, belaging en voyeurisme. Voor Chris C. al de zevende veroordeling voor zedenfeiten. Voor de rechter was de maat dan ook vol, vooral omdat C. ook niet kwam opdagen voor zijn proces. De man lokte dames zoals thuisverpleegsters en masseuses naar zijn woning. Hij vroeg hen zijn penis te betasten maar toen de dames dat weigerden, sloeg hij telkens de hand aan zichzelf. Ook in het verleden bezondigde Chris C. zich al aan dergelijke feiten. In 2011 al liep hij een veroordeling van één jaar effectief op voor naaktloperij. Ook toen al lokte hij via een advertentieblad een vrouw naar zijn woning. Toen ze arriveerde, merkte ze Chris C. door het raam naakt op terwijl hij zich aan het masturberen was. Op 13 oktober vorig jaar begluurde hij in het Izegemse zwembad een vrouw onder de rand van het kleedhokje. De rechter stelde C. ook voor vijf jaar onder toezicht van justitie, na het uitzitten van zijn celstraf. Twee dames kregen een schadevergoeding van in totaal 200 euro. (LSI)