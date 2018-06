Acht vrienden in Moskou voor de Rode Duivels 22 juni 2018

02u38 0 Izegem Acht vrienden uit Izegem zijn woensdagavond naar Moskou vertrokken om er zaterdag de match van onze Rode Duivels tegen Tunesië bij te wonen.

Het idee rijpte een jaar geleden bij André Kerckhof, die ook zijn neef Tom en vrienden Dieter Popelier, Bram Demeyere, Ruben Roelens, Pieter Naert, Brecht D'Artois en Frederic Declerck wist te mobiliseren. "Ik werk als commercieel directeur bij Balta en heb op die manier veel zakelijke contacten met Russen", vertelt André. "Ik spreek ook vlot Russisch en heb aan mijn vrienden voorgesteld om hen daar te gidsen. Vandaag (gisteren - n.v.d.r.) stond onder andere een bezoek aan het Rode Plein op het programma. Zaterdag staat alles uiteraard in het teken van de match en gaan we verbroederen met andere Belgen. We hebben alvast de nodige tricolorespullen mee." Zondagvoormiddag keert de groep alweer terug naar België. "We hebben gekozen om de tweede match bij te wonen omdat die in het weekend valt en we zo makkelijker vakantie konden inplannen", vertelt Tom. "Het is misschien een korte trip maar we zijn er zeker van dat die onvergetelijk zal zijn. We gokken op 2-1 winst voor de Belgen met twee goals van Lukaku." (VDI)