Acht maanden cel voor slagen en bedreigingen met hakmes aan ex-vriendin Alexander Haezebrouck

02 januari 2019

12u01

Een 40-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstaf van acht maanden omdat hij zijn ex-vriendin meerdere malen sloeg en haar zelfs één keer bedreigde met een hakmes. De problemen tussen het koppel ontstonden toen beiden uit elkaar gingen maar besloten om wel nog samen in hun huurwoning te blijven wonen. De vrouw startte daarop vorig jaar de procedure tot uithuiszetting van haar ex-vriend. Toen hij dat te weten kwam sloegen zijn stoppen door en vielen er slagen. “Eén keer kwam hij in de slaapkamer met een hakmes waarmee hij in het rond zwaaide”, zei het openbaar ministerie. “Uiteindelijk plantte hij die in de houten omkadering van de deur.” De man werd eerder al verschillende keren veroordeeld voor diefstallen, opzettelijke slagen en verwondingen en op de politierechtbank voor tal van verkeersinbreuken. Naast de celstraf moet hij ook een effectieve geldboete van 8.000 euro betalen.