Aantal GAS-boetes met veertien procent gestegen 31 mei 2018

02u27 0 Izegem Het aantal uitgereikte GAS-boetes is vorig jaar met veertien procent gestegen. Toen waren er 1.364 boetes, in 2016 waren er dat 1.195.

"Dat komt onder meer doordat het parket steeds vaker inbreuken voor administratieve afhandeling doorverwijst naar de stad in plaats van zelf gerechtelijk te vervolgen", verklaart burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Dat gebeurt bijvoorbeeld bij kleinere winkeldiefstallen. Opvallend is ook de meer dan verdubbeling van het aantal GAS-boetes (van 15 naar 34) voor handelingen die de netheid van het openbare domein in het gedrang brengen, zoals sluikstorten. Een gevolg van onze strengere aanpak op dat vlak." Van alle boetes zijn er liefst 89 procent overtredingen op de reglementering inzake stilstaan en parkeren, zoals parkeren met de wagen op het voetpad, voor gele lijnen of te dicht bij het zebrapad.





Er waren ook nog 16 boetes voor geluidshinder en nachtlawaai, 24 voor winkeldiefstal, 15 voor slagen en verwondingen en 2 voor het opzettelijk beschadigen van een voertuig.





(VDI)