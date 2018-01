Aanrijdster geeft zich dag later aan: "Misschien dankzij oproep op Facebook" 29 januari 2018

02u25 0 Izegem Een 33-jarige bestuurster die vrijdagnacht in haar thuisstad Izegem vier geparkeerde auto's beschadigde en vluchtmisdrijf pleegde, heeft zich pas zaterdagavond aangegeven bij de politie. "Misschien heeft mijn oproep op Facebook er iets mee te maken", zegt benadeelde Lieve Marechal.

Het bizarre ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Zwingelaarstraat. "Om 3.45 uur hoorden we een klap, maar we zijn niet naar buiten gaan kijken", vertelt slachtoffer Lieve Marechal.





"Maar om 4.30 uur werden we wakker gebeld door de politie. Blijkbaar had een van onze buren wel de politie verwittigd. Iemand was tegen mijn Peugeot gereden, waardoor die enkele meters was verschoven en tegen een andere wagen was gebotst. In totaal raakten vier auto's beschadigd. De aanrijder bleek spoorloos. We vonden alleen een stuk van een auto, dat erop wees dat de bestuurder met een grijze Opel reed." Lieve plaatste een oproep op Facebook. "Of dat er iets mee te maken heeft, weet ik niet. Maar zaterdagavond heeft de bestuurster zichzelf blijkbaar toch aangegeven bij de politie." De aanrijdster, die zelf toegaf dat ze te veel had gedronken, hoefde haar rijbewijs niet in te leveren. Wel zal ze zich waarschijnlijk later moeten verantwoorden voor de politierechtbank. (AHK/CDR)