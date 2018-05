Aan de fans heeft het niet gelegen GEEN WEST-VLAAMSE WINNAAR IN BELGIUM'S GOT TALENT 2018 ERIK DE BLOCK & SAM VANACKER

26 mei 2018

02u37 0 Izegem De kaarten lagen nochtans goed, maar de overwinning van Belgium's Got Talent 2018 werd niet in de wacht gesleept door een West-Vlaamse act. Tegen Tasha en Ian bleek geen kruid gewassen. Aan de supporters van Dansduo Twice in Izegem en die van DrumSpirit in Dadizele zal het alvast niet gelegen hebben.

Met het betoverende dubbeltalent van dansduo Twice uit Izegem, het percussiegeweld van DrumSpirit uit Dadizele en de wervelende acrobatiek van gymnast Mathias Goethals uit Roeselare werd de finale van Belgium's Got Talent 2018 gisteren massaal gevolgd in onze regio. Zowel in het clublokaal van Drumspirit in Dadizele als in het Life Danscenter in Izegem stond een groot scherm opgesteld. Massaal werden er sms'jes gestuurd en het was nagelbijtend wachten tot alle stemmen geteld waren.





"Kers op de taart"

In het Life Danscenter in Izegem waren ruim honderd fans op de afspraak. "We hebben een standaardberichtje opgemaakt om naar zo veel mogelijk mensen te sturen om zo onze Nathan en onze Lone naar de overwinning te loodsen", legt Kim Mondy uit. Kim is een jeugdvriendin van de mama van Lone en coördineerde gisteravond het gebeuren in Izegem. "Het talent van Twice is onmiskenbaar. Ze hebben al een pracht van een parcours afgelegd en winst zou de kers op de taart geweest zijn."





"Met drie kandidaten op twaalf zagen de kansen voor de West-Vlamingen er nochtans goed uit. Heel jammer dat Lone en Nathan het toch niet gehaald hebben. Eigenlijk had ik het dan nog het liefst gegund aan Matthias Goethals uit Roeselare", gaat Kim verder. "Die jongen is heel sterk bezig, maar ik vermoed dat zijn entourage een heel stuk kleiner is dan bij ons. Maar hij verdient het nochtans om in de spotlights te staan."





Naambekendheid

De opkomst van de supporters van DrumSpirit in hun clubhuis in de Nijverheidslaan in Dadizele was minder dan in Izegem. "Dat heeft wel zijn reden want er zitten 130 supporters in de zaal in Lint", zegt Carina Robert uit Menen. Haar zoon Victor speelt al acht jaar bij Drumspirit. "Ik kon niet mee omdat mijn dochter Loes examen had aan de muziekacademie. Ze volgt er saxofoon. We hopen dat DrumSpirit wint, al is het mooi meegenomen dat de naambekendheid toch al binnen is. En dat is wat telt."





De tickets voor de finale waren zaterdagmorgen in een mum van tijd uitverkocht. Zo wist Kristof Dejonghe, de voormalige uitbater van café De Pompeschitter slechts een kaart te bemachtigen. "Ik gaf ze weg aan een moeder", zegt Kristof. "Ik zou het erg vinden dat je dat als ouders live niet kan meemaken. Maar onze missie is geslaagd: DrumSpirit staat sedert die studioshow enkele weken geleden in heel ons land op de kaart. Via de sociale media zelfs in heel Europa."