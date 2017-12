87 pv's voor drugs, twee organisatoren op zwarte lijst NA JAAR REPRESSIEVE CONTROLES TIJDENS EVENEMENTEN LIEVEN SAMYN

02u55 32 Izegem 87 pv's voor drugsbezit of drugshandel en twee organisatoren die in Izegem geen zaal meer mogen huren. Dat is het resultaat van de strenge controles van afgelopen jaar tijdens evenementen. "Ouders moeten hun tieners met een gerust hart naar een fuif kunnen sturen", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA).

Woninginbraken, fietsdiefstallen, drugs en alcohol. Na een rondvraag bij beleidsmakers, verenigingen en scholen zette het Izegemse stadsbestuur dit jaar in een lokaal veiligheidsplan volop in op drie aandachtspunten. "Voor de aanpak van de drugs- en alcoholproblematiek kwam er een speciaal actieplan", legt burgemeester Bert Maertens (N-VA) uit. "Daarin besteden we in de eerste plaats aandacht aan preventie, samen met politie, huisartsen, scholen, jeugdwelzijnswerkers, cafébazen, enzovoort. Maar daarnaast zetten we het Izegemse flexteam van de politie ook extra in om fuiven, evenementen en festivals in Izegem te controleren. In de buurt maar ook binnen de muren van het evenement, in uniform én in burger. Niet op gewone jeugd- of scoutsfuiven, maar op grotere evenementen."





20 minderjarigen

De controles gebeurden onder meer in zomerbar Pulobar, raveparty Beta Habitz in zaal Iso, jump-up fuif Shockz XL in het JOC en het Univerzfestival op de site van houthandel Sabbe-Dubaere in de Prins Albertlaan. De controles leverden in totaal 87 processen-verbaal op voor drugsbezit of drugshandel, waarvan 67 voor meerderjarigen en 20 voor minderjarigen. "De échte prioriteit ligt op gebruik door minderjarigen én op dealers", vult Bert Maertens aan. "Dat kan absoluut niet door de beugel."





Machteloos

Het nieuwe, strengere beleid zorgde er onder meer voor dat onlangs tien Franse en Waalse bezoekers van het Univerzfestival zich voor de rechter moesten verantwoorden voor drugsbezit of drugshandel. Het ging vooral om xtc, speed, cannabis en ketamine. Tientallen anderen kregen ook een pv. Zij werden op het festival op 13 mei geklist. "De organisatoren van Univerz deden nochtans hun uiterste best om drugs te weren, maar blijkbaar was het muziekgenre toch voldoende om van heinde en verre bezoekers met drugs aan te trekken", aldus burgemeester Maertens. "Soms sta je ondanks alle inspanningen als organisator toch machteloos. Daar hebben we begrip voor. Maar wie niets onderneemt om zijn activiteit drugsvrij te houden, vliegt eruit." Twee fuiforganisatoren belandden het voorbije jaar alvast op een zwarte lijst en mogen bij de stad geen zaal meer huren. "Ik ben zeer tevreden over de verhoogde controles en de beleidskeuze", besluit burgervader Bert Maertens. "Onze fuivende jeugd beschermen is belangrijk."





Tijdens de controle op de jump-up fuif Shockz XL op zaterdag 2 december kon de politie ook vier valsemunters klissen. In hun wagen lag 700 euro vals geld.