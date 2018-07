350.000 liter in vijver Blauwhuispark gepompt 19 juli 2018

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil van de vijver achter kasteel Het Blauwhuis de voorbije dagen zienderogen gezakt. Enkele alerte inwoners verwittigden daarop de stadsdiensten uit vrees dat de vissen het niet zouden overleven. Vorig jaar verplaatste de brandweer nog de vissen van de ene naar de andere vijver, nu wordt naar een andere oplossing gegrepen.





"Een loonwerker is in opdracht van de stad gestart met het bijvullen van de vijver met water uit het kanaal", vertelt burgemeester Bert Maertens (N-VA). "Hij pompt er ongeveer 350.000 liter water bij. De komende dagen evalueren we de situatie en het effect van deze ingreep. De vissen verplaatsen bleek vorig jaar niet evident en de brandweerlui zakten toen ook weg in het slib, wat voor een gevaarlijke situatie zorgde. Hoewel de vijver geen eigendom van de stad is, betaalt de belastingsbetaler nu voor het hopelijk redden van de vissen. Eind dit jaar wordt het park dan officieel eigendom van het Agentschap Natuur & Bos. Hen gaan we vragen om de vijver uit te baggeren zodat het droogteprobleem voorgoed van de baan is."





Ondertussen is de dichte omgeving van het kasteel op bevel van de stad afgezet met hekken. "Er bleken hier en daar brokstukken naar beneden te komen en om de veiligheid te garanderen heb ik de omgeving afgezet", aldus de burgemeester. "Binnenkort is bouwbedrijf Romel officieel de nieuwe eigenaar en kan die werk maken van de renovatie."





