35 jachtschepen op bezoek 01 september 2018

Zo'n 35 schepen van de Yachtclub Flandria Brugge meerden gisteren op het kanaal Roeselare-Leie aan ter hoogte van de Zuidkaai. "We maken met ons schip de Griffioen deel uit van de vloot", glundert de Izegemse apothekeres Ann Vermeulen. "We zijn twee jaar bezig geweest met de club naar hier te halen en zijn blij dat het gelukt is. In het kader van de kermis zijn alle schepen ook mooi bevlagd. Er zijn in totaal 90 mensen die tijdens deze feestweek Izegem zullen leren kennen." De schepen zijn twaalf tot vijftien meter lang. De club bestaat al 31 jaar en al twintig jaar wordt er elke zomervakantie een uitstap georganiseerd. De schepen zijn nog het hele weekend aan de Zuidkaai te bewonderen. (VDI)