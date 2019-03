26 leerlingen van Kunstacademie Art’Iz geselecteerd voor VLAMO-finale VDI

26 maart 2019

17u58

Bron: VDI 0 Izegem Tijdens de provinciale VLAMO-solistenwedstrijden behaalden de leerlingen van de Kunstacademie Art’Iz schitterende resultaten.

“De Kunstacademie was twee weekends gastheer voor de West-Vlaamse muziekwedstrijden van VLAMO, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie”, zegt directeur Wim Belaen. “Ongeveer vijftig Art’Iz-leerlingen namen deel aan de wedstrijd en de helft ervan is geselecteerd voor de finale, wat een schitterend resultaat is. Daarnaast kregen nog eens vijf leerlingen meer dan negentig procent van de jury.”

“In het onderdeel concertslagwerk zijn zes leerlingen geselecteerd voor de finale. Bij de houtblazers en de koperblazers stuurt Art’Iz telkens twee leerlingen naar de finale”, weet schepen van Kunstonderwijs Kurt Himpe (N-VA). “In het onderdeel ensembles concertslagwerk zonder begeleiding zijn drie duo’s geselecteerd. Bij de kleine ensembles zonder begeleiding tenslotte gaat een duo en vier kwartetten naar de VLAMO-finale.”