21.000 bezoekers voor Eperon d’Or VDI

24 december 2018

15u40

Bron: VDI 0

Stadsmuseum Eperon d’Or heeft een goed eerste volledige werkjaar achter de rug. “Uit een eerste grote analyse van de bezoekerscijfers blijkt dat meer dan de helft van de bijna 21.000 bezoekers niet uit Izegem komt”, zegt schepen van Cultuur en Toerisme Kurt Himpe (N-VA). “Het grootste aantal bezoekers is afkomstig uit West-Vlaanderen, gevolgd door bezoekers uit Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Maar ook buitenlandse toeristen en uit het Waalse landsgedeelte vinden de weg naar Eperon d’Or”, verduidelijkt de schepen. “Dit jaar kwamen de verste bezoekers voor ons museum uit Portugal.”

“Uit deze eerste grote analyse van de bezoekerscijfers blijkt dat Eperon d’Or dus wel degelijk een grote aantrekkingskracht heeft en dat willen we in de toekomst nog versterken. Eperon d’Or is duidelijk een toeristische troef voor onze stad. Dat duizenden Izegemnaars hun museum al bezochten tijdens het voorbije jaar is ook bemoedigend en toont de band aan tussen het museum en de Izegemnaar, waarvan heel wat familieleden vroeger tewerkgesteld waren in de roemrijke schoen- of borstelindustrie.”

Na de kerstvakantie sluit het museum van 7 januari tot en met 21 januari even de deuren. Die periode wordt gebruikt voor een grote schoonmaak, die een normale opening van het museum belemmert.