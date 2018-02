18 maanden cel met uitstel voor masturberen stiefzoon 20 februari 2018

Een 49-jarige man uit Izegem werd gisterenmorgen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel omdat hij zijn meerderjarige stiefzoon die een mentale achterstand heeft, tot vier keer toe heeft gemasturbeerd in bad in 2015. De man moet wel drie jaar lang voorwaarden naleven. De feiten kwamen pas een jaar later aan het licht nadat het slachtoffer erover had gebabbeld met een psycholoog in het ziekenhuis. De stiefzoon is meerderjarig, maar mentaal is hij nog een puber. Volgens de advocaat van de stiefvader wou hij zijn stiefzoon enkel helpen bij zijn seksuele ontwikkeling. Stiefvader Henky S. werd in 2002 en 2004 ook al eens voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld, toen met minderjarige jongens van 7 en 10 jaar. Aan het slachtoffer moet hij een geldboete betalen van 1.000 euro, aan de vader van het slachtoffer 750 euro. (AHK)