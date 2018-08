1 op 7 bestuurders rijdt te snel in schoolbuurt 28 augustus 2018

02u31 0 Izegem Na opmerkingen van bewoners uit de Baronielaan in Izegem is er gisteren opnieuw een snelheidscontrole gehouden in de schoolbuurt. 1 op 7 bestuurders reed te vlug.

De controleactie werd gehouden in het deel van de Baronielaan waar het zone 50 is.





In de schoolomgeving zelf is er bij start en einde van de lessen zone 30 (variabele borden). "Op de middag werden 168 bestuurders gecontroleerd en onder hen zal 14 procent binnenkort een proces-verbaal of een onmiddellijke inning in de brievenbus krijgen. De hoogst gemeten snelheid in de straat was 75 kilometer per uur", zegt mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA).





"Volgende week start het nieuwe schooljaar en met de controles willen we de weggebruikers nu nog eens wijzen op de snelheidsbeperking. In de loop van de volgende weken zijn er in de Izegemse schoolomgevingen snelheidscontroles gepland", vult politiecommissaris Carl Vyncke aan. "We hebben overigens niet gewacht tot de eerste schooldag om controles te houden, want een verwittigd man of vrouw is er twee waard." (VDI)