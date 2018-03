1.500 bezoekers voor Eperon d'Or 19 maart 2018

Stadsmuseum Eperon d'Or heeft in de eerste twee maanden van 2018 al 1.500 bezoekers gelokt. "Mooie cijfers, wetende dat we in die periode ook twee weken gesloten waren voor een grote schoonmaak", vertelt toerismeschepen Kurt Himpe (N-VA). "Ondertussen lopen de reservaties ook vlot binnen voor het eerste volledige openingsjaar. Nu al zijn er reservaties voor 5.500 bezoekers. Tijdens de paasvakantie kan het museum op een originele manier bezocht worden. In het museum staat sinds kort een schaalmodel in Legoblokjes. Met een kijk-en-doe-parcours kunnen kinderen die steentjes verzamelen en een eigen droomhuis bouwen waarvan ze een foto kunnen nemen. Met alle foto's wordt dan virtueel de langste Legolaan van de stad gebouwd. (VDI)