1.000 wandelaars ontdekken gouden jaren 30 19 november 2018

Voor de derde keer sinds 2010 duikt Izegem drie weekends op rij de geschiedenis in tijdens een cultuurwandeling. Acteurs en muzikanten brachten de gouden tijden van de schoen- en borstelnijverheid van de jaren 30 tot leven op een tiental locaties in de stad. Het openingsweekend van 'In Deugd en Vreugd!' was met ruim duizend deelnemers meteen een succes. "Bij de vorige edities zagen we dat het eerste weekend wat rustiger was", vertelt cultuurschepen Kurt Himpe (N-VA). "Maar nu is het openingsweekend al direct een schot in de roos." Alles samen werken maar liefst 350 medewerkers uit een tiental verenigingen mee aan het spektakel, in goede banen geleid door regisseur Bart Cafmeyer. Tickets zijn te koop via webshop-vrijetijd.izegem.be, in De Leest, Eperon d'Or en de bibliotheek. (SVR)