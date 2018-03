"Ze mogen hier gerust komen filmen" CAFÉ DE MOL KRIJGT GELIJKNAMIG TV-PROGRAMMA OP VIER VALENTIJN DUMOULEIN

15 maart 2018

02u41 0 Izegem Na het nieuwe seizoen van het tv-programma 'De Mol' lanceert VIER dit jaar een praatprogramma. De titel? 'Café De Mol'. In het enige échte café De Mol in Izegem hopen ze meteen ook op een bezoekje van de programmamakers.

"Vanaf zondag 18 maart is Café De Mol niet langer enkel een gezellige kroeg in Izegem, want vanaf aanstaande zondag presenteren Frances Lefebure en Gilles Van Bouwel Café De Mol."





Zo stond het in het persbericht dat VIER maandag verspreidde. In het programma gaan ze samen met bekende en onbekende gasten, fans en ex-deelnemers op zoek naar tips om de mol te ontmaskeren.





Dat doen ze vanuit een studio die in een café omgebouwd is, maar dat er ook een écht Café De Mol bestaat, is de programmamakers dankzij het internet ook niet ontgaan.





Molstraat

"Een vermelding in dat persbericht had ik echter totaal niet verwacht", vertelt cafébaas Michiel Van Parys (28), die sinds eind december met zijn vriendin Céline Dewulf (20) de kroeg in de...Molstraat op de wijk De Mol uitbaat.





"Iemand had mijn café in een Facebookbericht getagd, maar ik kwam pas wat later te weten dat het om een nieuw tv-programma ging. Ik wist eerst niet goed wat ik ervan moest vinden. Zoiets kan immers zowel positief als negatief uitdraaien. Wie nu Café De Mol op Google intikt komt bijvoorbeeld meteen bij het programma en niet bij mijn zaak uit en dat is niet fijn. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een leuk gegeven, want het kan ook wat naamsbekendheid opleveren. Hoe het zal uitdraaien, zullen we vlug genoeg ontdekken. Maar ik heb voor mezelf alvast beslist om alles met een goede ingesteldheid te benaderen."





Mogelijkheden

Een televisie heeft Michiel in de zaak (nog) niet hangen, maar daar kan misschien vlug verandering in komen. "De aansluiting is voorzien en misschien moet ik er extra vlug werk van maken zodat ik het programma hier kan uitzenden", oppert hij. "Zelf heb ik het in het verleden door mijn werk in de horeca nooit echt gevolgd, maar ik weet dat het enorm leeft in Vlaanderen. Er valt wellicht ook een leuke pronostiek onder mijn stamgasten aan te koppelen. Ik ga in ieder geval contact met de programmamakers opnemen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Ze mogen hier bijvoorbeeld gerust komen filmen. Een opname zou mooi meegenomen zijn, maar ik laat het aan hen over of ze dat al dan niet zien zitten."





Bij VIER is er nog niets beslist, maar zeggen ze niet meteen 'nee' tegen het voorstel. "We hebben het doorgegeven aan onze redactie", vertelt VIER-woordvoerster Lies Maesschalck. "Het is zeker het overwegen waard.