"We zijn echte vriendinnen geworden" ANJA BLANCKE EN FAMILIEZORG ZETTEN VRIJWILLIGERS IN DE BLOEMETJES VALENTIJN DUMOULEIN

06 maart 2018

02u33 0 Izegem Meer dan vijfhonderd vrijwilligers zetten zich via de dienst oppashulp van Familiezorg West-Vlaanderen elke week in om zorgbehoevende personen bij te staan. Ze zijn een aanvulling op professionele zorg en ontlasten mantelzorgers, maar ze zorgen vooral voor sociaal contact. Bij de start van de Week van de Vrijwilliger trok Familiezorg naar Anja Blancke in Izegem om er vrijwilligster Marijke Creytens (69) en verzorgster Nele Folens (43) uitgebreid te bedanken.

Anja Blancke (47) raakte veertien jaar geleden zwaargewond bij een ongeval. De balans was zwaar. Eerst vertoefde ze acht maanden in coma, nadien bleek ze halfverlamd te zijn. Vandaag woont ze alleen in Izegem, maar kan ze rekenen op de hulp van verzorgster Nele, die drie maal per week langs komt, en op de steun van vrijwilligster Marijke uit Hooglede, die al vijf jaar één keer in de week een namiddag vrij maakt. "Het zorgt voor de perfecte combinatie in mijn huis", vertelt Anja. "Nele bekommert zich om zorgtaken, poetst en kookt en Marijke maakt tijd voor een babbeltje of speelt een gezelschaps. De mensen vergeten al vlug hoeveel deugd zoiets kan doen."





Sociaal contact

Marijke beaamt: "Ik heb me indertijd opgegeven als vrijwilliger omdat ik ook wat meer sociaal contact wilde. De klik met Anja was er meteen. We genieten van kleine dingen en weten wat we aan elkaar hebben. Ik mag zeggen dat we echte vriendinnen geworden zijn. Op voorhand had ik dat nooit verwacht. Ik ga ook nog bij twee andere mensen op bezoek en de warmte die je van iedereen terugkrijgt is ongelofelijk."





Familiezorg bedankte gisteren Marijke en Nele door hen letterlijk met een boeketje in de bloemetjes te zetten. Hun hulp is van onschatbare waarde, vertelt Anja's moeder Simonne. "Het is niet alleen kleine zorgtaken opnemen, maar ook samen genieten en plezier maken. Mijn dochter is vrij zelfstandig, maar is toch blij dat ze op de hulp van deze twee dames kan rekenen. Ze zet altijd koffie of water klaar als ze langskomen en ze geniet intens van hun bezoeken."





Mooie cijfers

De dienst oppashulp doet het goed. Vorig jaar bood ze in de regio Roeselare 11.897 uren oppas en assistentie. In totaal boden 86 vrijwilligers hulp via 3.611 asssistentiebeurten overdag en 648 nachtzorgbeurten. "We kunnen dan wel mooie cijfers voorleggen, maar we kunnen nooit genoeg vrijwilligers hebben," vult Heidi aan. "We bieden de vrijwilligersdienst 24 uur op 24 aan, wat betekent dat we ook in het weekend en 's nachts een beroep op hen moeten kunnen doen. Bovendien volgt elke vrijwilliger die zich meldt een intakegesprek en leggen wij huisbezoeken af om te zien of er tussen de zorgbehoevende en de vrijwilliger een goede match zou zijn. De ene persoon wil bijvoorbeeld liever werken met mensen met een beperking, een andere is enkel beschikbaar in de namiddagen,...Vrijwilligers mogen zich dus zeker nog aanmelden bij ons." Wie interesse toont, kan contact opnemen met Familiezorg via 051/22.08.01 of roeselare@familiezorg-wvl.be.