"We hebben onze portie pech wel gehad" SLAGERIJ DRIES HEROPENT, MAAR WEGENWERKEN VOOR DEUR LOPEN UIT VALENTIJN DUMOULEIN CHARLOTTE DEGEZELLE

10 juli 2018

02u37 0 Izegem Drie maanden nadat Dries Claeys en Véronique Bonte hun slagerij sloten voor wegenwerken opent de zaak vandaag opnieuw. Net nu blijken de werken echter uit te lopen tot augustus, waardoor ze toch nog met een opgebroken wegdek voor hun deur zitten.

De herinrichting van de Roeselaarsestraat (N357) ging in november 2016 zijn laatste fase in met voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen. Tussen de Kapucijnenlaan en de Multi Bazar kwamen er nieuwe nutsleidingen, bovengronds een nieuw wegdek en fiets- en voetpaden. Slagerij Dries aan huisnummer 339 ondervond daar pas vanaf maart dit jaar hinder van. "We wisten dat er werken zaten aan te komen en dachten ons goed voor te bereiden", vertellen zaakvoerders Dries Claeys (30) en Véronique Bonte (28). "We besloten onze zaak voor een paar maanden te sluiten op het moment dat de weg voor onze deur opengebroken zou zijn. Volgens de timing van de aannemer moest dat begin april zijn. Onze verbazing was groot toen we zagen dat de weg al twee weken eerder opengebroken werd. De aannemer zat voor op schema en dat net op een moment dat we nog een grote bestelling geplaatst hadden."





Breuk in elektriciteitskabel

Twee weken later volgde een nieuwe klap.





"Een breuk in de elektriciteitskabel, waardoor we al ons vers vlees in de toonbank mochten weggooien", zucht Véronique. "Ook een koelkast en alarmcentrale hebben het toen begeven. We hebben de zaak twee dagen noodgedwongen moeten sluiten. Het dossier ligt ondertussen bij de verzekeraar, maar die doet moeilijk."





Op 15 april sloot de slagerij voor drie maanden de deuren, met de bedoeling in juli weer open te gaan.





"Volgens de berekeningen zouden de werken dan achter de rug zijn", vertelt Dries. "Toen ik begin vorige week polste, gaf de aannemer groen licht en zei hij dat alles klaar zou zijn. We drukten toen foldertjes dat we terug open zouden gaan en opnieuw volop bereikbaar waren. Twee dagen later kregen we echter te horen dat er vier buizen verkeerd waren aangesloten. Dat werd hersteld, maar er zou nog een camera nodig zijn om alles te checken en die kan pas na het bouwerlof geleverd worden. Alles blijft dus nog even open liggen, maar wij gaan hoe dan ook de slagerij openen. Drie maanden wachten is lang genoeg. We hebben ook leningen af te betalen."





Toch verliest het koppel de moed niet. "We zijn in 2014 met de zaak begonnen en konden drie jaar sparen om deze periode te overbruggen", zegt Véronique. "Verder zijn er ook een sluitings- en hinderpremie, al hebben we hemel en aarde moeten bewegen om dat te krijgen. Bovendien is dat ook maar een kleine compensatie en redden we het daar alleen zeker niet mee. Er is gelukkig wel toestemming voor klanten om via de openliggende weg tot op onze oprit te rijden. De stad gaf daar vlug fiat voor. We hebben onze portie pech nu wel gehad. Het eindresultaat zal mooi zijn, maar ons geduld werd wel serieus op de proef gesteld."