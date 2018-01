'Waar is Ken?' treedt op in College 24 januari 2018

02u45 0

De Izegemse band 'Waar is Ken?' speelt donderdag om 20 uur een thuismatch. Ze staan op de planken van de grote zaal van Prizma Campus College. Hun passage is een uitloper van de najaarstournee. Kaarten kosten 9 euro via friedel.vandendriessche@prizma.be of op het nummer 0473/24.13.68. (VDI)