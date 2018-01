"Vervang glasbol door deur-aan-deur-ophaling" 25 januari 2018

In de marge van de goedkeuring voor de komst van een verplaatsbare camera aan glasbollen in Izegem pleitte raadslid Simon Vanderschaeve (Groen) er voor om glasbollen te laten vervangen doo deur-aan-deur-ophaling van glas. "En als dat praktisch niet realiseerbaar is zijn ondergrondse glasbollen misschien wel een optie", klonk het. Milieuschepen Nadia Staes (onafhankelijk) ziet wel heil in ondergrondse exemplaren.





"Nu al staan er in Kachtem en later komen er ook aan de nieuwe parkeerplaats aan Abeele, maar het kostenplaatje blijft hoog en daarom kunnen we deze niet overal inplanten. We werken wel aan een reglement dat vrijwilligers zal vergoeden voor het inzamelen van zwerfvuil." (VDI)