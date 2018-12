“Van Spaanse soldaten tot Merckx, allemaal passeerden ze hier” Brecht schrijft boek over geschiedenis van Emelgem Valentijn Dumoulein

05 december 2018

16u15 0 Izegem Brecht Dutillieux (31) werd dit voorjaar nog tot jongste voorzitter ooit van heemkring Ten Mandere gekozen, maar sindsdien heeft hij niet stil gezeten. Met ‘De geschiedenis van Emelgem’ heeft hij zijn eerste boek af. Hij heeft vier jaar gewerkt aan het ultieme naslagwerk over de geschiedenis van de Izegemse deelgemeente.

Brechts enige connectie met Emelgem is zijn grootmoeder. “Ik herinner me talloze familiefeesten bij haar thuis in de Peter Benoitstraat”, zegt hij. “De broodjes kwamen telkens van slager Jacqui. Van hem las ik ooit volgende quote in een artikel: “Emelgem is Kortrijk niet” en daarmee bedoelde hij dat mensen hier allemaal naar dezelfde bakker of slager gaan en het echte dorpsgevoel onder de kerktoren er nog is. Emelgem leunt geografisch ook dichter bij Kachtem aan en dat weerspiegelt zich in de geschiedenis. Alleen was die nog nooit uitgebreid opgetekend. Alleen ‘De geschiedenis van Izegem’ uit 1985 van mijn voorganger Jean-Marie Lermyte bestond al. Hij gaf me in 2014 de aanzet om een boek over Emelgem te schrijven.”

Vier jaar later is het epos eindelijk af en daar hoorde heel wat grasduinen in documenten bij. “ Ik ben gaan zoeken in het stadsarchief van Izegem, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC) in Leuven, het decanaal en provinciaal archief en het Rijksarchief in Kortrijk”, zegt Brecht. “Daarnaast heb ik verschillende mensen geïnterviewd, van pastoor Vanneste en de kleinzoon van burgemeester Aloïs Vermeersch tot schooldirecteur Luc Ghekiere en Jozef Depoorter van Group Monument, dat ooit nog de kerk heeft gerestaureerd.”

Weetjes

Brecht ontdekte heel wat interessante weetjes die vroeger tussen de plooien van de geschiedenis vielen. “Zo was tot nu toe enkel bekend dat Josephus Guillaume Debaes de eerste burgemeester van Emelgem was van 1797 tot 1830. Terwijl ik ontdekte dat hij al in 1819 gestorven is en dat dus niet kon. Bleek dat zijn neef Josephus Franciscus Debaes daarna burgemeester is geworden er dus twee leden van de familie Debaes het hoogste ambt bekleed hebben.” Dat sommigen hun neus ophalen voor wat ze als ‘stoffige’ materie omschrijven, deert Brecht niet. “Sommige passages zullen misschien maar een beperkt publiek interesseren, maar ik ontdekte dat de wereldgeschiedenis ook zijn plaats op lokaal vlak had. Zo stationeerde Philips II van Spanje in de woelige periode na de beeldenstorm troepen in ons eigenste Emelgem. En hoeveel mensen weten nog dat halfgoden als Merckx, Gimondi, Van Looy en Van Steenberghen hier in 1966 nog een koers gereden hebben?”

Andere iets gevoeligere periodes die aan bod komen zijn oa. de tweestrijd tussen burgemeester Vermeersch en Baert in aanloop naar de fusie met Izegem in 1965. “Heel woelige en politiek turbulente periodes waarin de twee christelijke partijen elk met een afzonderlijke lijst naar de kiezer trokken”, zegt Brecht. “Geen mooie periode, maar wel het vertellen waard. Ook uit beide wereldoorlogen kunnen we veel leren. Twee Dutilieuxs – Florent en Jules vochten elk in een van die oorlogen mee en zo zit er ook een klein stukje familiegeschiedenis in het boek.”

Kachtem

Dat straks ook ‘De geschiedenis van Kachtem’ nog volgt, is bijna een zekerheid. “Al zal dat meer een klus zijn die met het hele Ten Mandere-team geklaard zal worden”, gaat Brecht verder. “Ik ga zelf een verdiende pauze nemen, maar ik heb nu al ideeën voor drie andere boeken. De geschiedenis blijft boeiend genoeg om er te blijven over schrijven.”

Het boek telt 320 pagina’s, kost 27 euro en is verkrijgbaar bij de leden van Ten Mandere. Reserveren kan door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE 44 4724 3538 1145 met vermelding ‘geschiedenis van Emelgem’. Je kunt het boek afhalen op zaterdagen 8, 15 en 22 december van 9.30 tot 11 uur in het lokaal van Ten Mandere in het stadhuis. Wie het niet kan afhalen, krijgt het boek op verzoek toegezonden (+ acht euro verzendingskosten).