"Uiterste uit acteurs halen? Wij leren het je" ART'IZ LANCEERT OPLEIDING THEATERREGIE OOK PRODUCTONTWERP NIEUW VALENTIJN DUMOULEIN

30 augustus 2018

02u27 0 Izegem Er altijd van gedroomd om een theaterstuk te regisseren? Kunstacademie Art'Iz in Izegem biedt vanaf september die opleiding aan. "Bij ons leer je het uiterste uit acteurs halen", zegt docent Steven Duyck. Ook de specialisatie productontwerp is nieuw bij Art'Iz.

Kunstacademie Art'Iz verhuist over enkele jaren naar een nieuwe stek op de site Baertshof, maar ook inhoudelijk verandert er dus het één en ander. Het leerlingenaantal van Art'Iz zit alvast in de lift. Vorig jaar studeerden er 2.222 leerlingen, verspreid over de afdelingen Beeld, Muziek, Woord en Muzische Vorming. "De inschrijvingen lopen nog volop en nu al zitten we aan 1.739 die hier in september van start gaan", glundert directeur Wim Belaen. "Vooral voor de twee nieuwe opleidingen theaterregie en productontwerp verwachten we nog wat interesse, dus dat aantal zal zeker nog stijgen." Art'Iz kreeg van de Vlaamse regering groen licht om de twee nieuwe opleidingen te programmeren. "Met deze uitbreiding willen we het succes van de academie te behouden", verduidelijkt onderwijsschepen Kurt Himpe. Nieuwkomer Steven Duyck geeft straks de lessen theaterregie en is blij dat er in Izegem nu ook een dergelijke opleiding is. "Het gaat om een veelomvattende specialisatie", zegt hij. "We willen er regisseurs van bijvoorbeeld amateurgezelschappen een zo professioneel mogelijke bagage meegeven. Dat gaat van het bedenken van concepten en de technische omkadering tot het herwerken van een theatertekst, maar ook psychologische begeleiding. Soms moet je het uiterste uit je acteurs halen en dat vergt een zekere aanpak. Al die facetten laten we aan bod komen met werksessies zoals dramaturgie, spelcoaching en theatertechniek. Bedoeling is ook een wisselwerking te creëren met de leerlingen volwassenentoneel van docent Bart Cafmeyer. Daarom wordt hij ook coördinator bij theaterregie."





Speelgoed maken

De lessen productontwerp worden gegeven door docente Lisa Spillebeen, die binnen Art'Iz ook al actief is op de afdeling Beeld. "'Van ontwerp tot creatie' is bij ons het motto", vertelt ze. "We overlopen het volledige creatieve proces, van de brainstorm tot uitwerking. We helpen leerlingen zelf een stoel, tafel, lam of speelgoed maken. De opleiding kan tot vijf jaar duren. Daarin volgt de leerling een individueel parcours."





Op 13 september kan je bij Lisa op de campus in de Wijngaardstraat 7 alle info over productontwerp verkrijgen. Op 15 september doet Steven om 10 uur hetzelfde voor theaterregie in de Kruisstraat. Ook nieuw bij Art'Iz is dat ook 7-jarigen er een initiatie kunnen volgen. Vanaf 8 jaar kan je er ook al met een instrumentenopleiding starten.