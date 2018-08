"Topmaand, maar geen bezoekersrecord" OPENLUCHTZWEMBAD LOKTE IN JULI 23.330 ZWEMMERS VALENTIJN DUMOULEIN

02 augustus 2018

02u43 0 Izegem Het openluchtzwembad van Izegem heeft er een topmaand opzitten, maar het bezoekersrecord is niet gesneuveld. Er kwamen 23.350 mensen verkoeling zoeken. De verscherpte politiecontroles in de laatste week na overlast van Franse amokmakers hadden dus geen negatief effect.

"We telden 22.626 publieke bezoekers voor de maand juli, al moeten we daar nog een aantal andere zaken bijrekenen", vertelt Bart Colpaert van de sportdienst. "Zo zijn er de leden van de zwemclub, die met de kaart binnenkwamen. Dat is nog eens goed voor 574 extra bezoekers. Ook de leden van de Izegemse Krekelzwemmers kwamen verder trainen, maar die passeerden niet via het loket. Daar rekenen we ook nog eens 150 mensen bij. Zo komen we op een totaal van 23.350 bezoekers. Topdag was donderdag 26 juli met een totaal van 2.042 bezoekers. De minste dag was 10 juli, toen we 133 zwemmers hadden."





Zomercriterium

Mooie cijfers, maar ondanks de langdurige warme temperaturen toch niet goed voor een bezoekersrecord. In juli 2013 kwamen er liefst 28.742 mensen zwemmen. Ook in 2008 en 2010 kwamen er meer zwemmers een frisse duik nemen. "Er waren echter een aantal dagen waarop het grote publiek hier niet terecht kon en dat het ongetwijfeld invloed op het bezoekersaantal", zegt Bart . "Het zwembad was tussen 13 tot en met 15 juli gesloten omwille van de organisatie van het Zomercriterium. We hebben op dit moment geen weet van het aantal zwemmers dat toen heeft deelgenomen. Ook op de nationale feestdag was het zwembad dicht. Rekening houdende met die uitzonderlijke sluitingsdagen door de zwemwedstrijd, denk ik dat we onze meest succesvolle maand juli van 2013 hadden kunnen evenaren."





Toegangsverbod

In de laatste week van juli werden zowel zwembadpersoneel als bezoekers opgeschrikt door enkele Noord-Franse amokmakers. Ze smokkelden drugs, zoals cannabis en lachgas, binnen en ze belaagden andere bezoekers. Daarop kwamen er verscherpte politiecontroles en twaalf jongeren kregen een toegangsverbod. Een invloed op het aantal bezoekers had dat niet. "We hebben er alles aan gedaan om de problematiek aan te pakken", vertelt waarnemend burgemeester Kurt Himpe (N-VA). "De politie komt dagelijks een paar keer patrouilleren en sindsdien zijn er ook geen incidenten meer geweest, al zal het mindere weer van het voorbije weekend er ook voor iets tussen zitten. Die patrouilles blijven de komende dagen wel van kracht. Er worden weer hoge temperaturen verwacht en we willen dat de mensen hier ongestoord kunnen komen zwemmen."