't Zandbergske sluit de deuren LAATSTE BUURTSUPERETTE HOUDT ER NA DRIE GENERATIES MEE OP VALENTIJN DUMOULEIN

23 januari 2018

02u41 0 Izegem Superette 't Zandbergske in de Roeselaarsestraat zet er na negentig jaar een punt achter. Zaakvoerder Christophe Verhelle (45) moet het door gezondheidsproblemen wat kalmer aan doen en sluit daarom de deuren van de bekende buurtwinkel. Hij vormde samen met zijn vrouw Cinthy Vanhaverbeke (45) de derde generatie die de winkel openhield. Er is nog een totale uitverkoop, maar binnen twee weken valt het doek definitief.

't Zandbergske is al jaren een begrip in het centrum. De superette vormt vooral voor de wat oudere inwoners die niet meer goed te been zijn een welgekomen stop voor verse voedingswaren en kleine producten, maar daar komt nu een eind aan.





"In september vorig jaar kreeg ik hartproblemen en moest ik onder het mes", vertelt zaakvoerder Christophe Verhelle. "De dokter was duidelijk: ik moest het voortaan wat kalmer aandoen en zoveel mogelijk stress vermijden. Het werd al vlug duidelijk dat ik beter zou stoppen met het runnen van 't Zandbergske. Geen evidente keuze, zeker met de lange voorgeschiedenis en de emotionele band die er toch door de jaren heen is ontstaan, maar voor mij was het wel de beste."





Familiezaak

Het waren Christophe's grootouders Maurice Verhelle en Agnes Vanbeylen die negentig jaar geleden op dezelfde locatie met de zaak van start gingen. "Toen was er enkel nog maar een winkeltje aan de voorkant", herinnert Christophe zich.





"Het ging om een beperkt kruidenierswinkeltje, maar naarmate de jaren vorderden groeide het aanbod. In de jaren '60 is de achterbouw dan geplaatst en hadden we plots ruimte voor meer producten. Later kwamen mijn ouders Rik Verhelle en Cecile Vanryckeghem in de zaak en veertien jaar geleden nam ik de fakkel over. Tot op vandaag helpen zij nog mee in de winkel. Het is uiteraard spijtig dat de familiezaak hier stopt, maar het is niet anders. Opvolging zat er ook niet in. Mijn dochter Justine (18) studeert nog en mijn zoon Gilles (10) is nog veel te jong. We gaan de klanten nog het meeste missen. Ik krijg hier mensen over de vloer die hier al kwamen lang voor ik er werkte. Een zeer trouw clienteel, dus. Ik heb hier ook altijd zeer graag gewerkt."





Met 't Zandbergske verdwijnt de laatste buurtsuperette in zijn soort uit het centrum, al is er sinds vorig jaar wel een Proxy Delhaize op de markt bijgekomen.





"Al is dat natuurlijk niet helemaal hetzelfde als een winkel die al generaties door dezelfde familie gerund wordt", meent Christophe. "In het begin zagen we onze omzet wel eventjes dalen, maar ondertussen is dat alweer voorbij. Echt veel hinder hebben we daar dus niet van ondervonden en het lag dus ook niet aan de basis van onze beslissing om er mee te stoppen."





't Zandbergske is momenteel enkel nog in de voormiddag open en er geldt een totale uitverkoop.





"Er zijn al heel wat zaken de deur uit en verse producten hebben we niet meer", gaat Christophe verder.





"Ik vermoed dat we nog twee weken open zullen zijn en dat we er dan officieel mee gaan stoppen. Het pand staat al te huur. Ik ben slager van opleiding en ga nu freelance in dezelfde sector aan de slag. We hadden ook een traiteurdienst en de lopende opdrachten blijf ik nog verzorgen en daarna stop ik daar ook mee."