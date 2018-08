't Hof van Commerce sluit tournee in thuisstad af 29 augustus 2018

't Hof van Commerce sluit op vrijdag 4 januari om 20 uur zijn verjaardagstournee in Cultuurhuis De Leest in Izegem af. Flip Kowlier en Serge Buyse keren daarmee terug naar de stad waar het voor hen allemaal begon en brengen uiteraard compagnon Kristof 'DJ 4T4' Michiels mee. De groep is bezig aan een tournee om zijn twintigjarig bestaan te vieren. Aanvankelijk stonden er slechts enkele optredens in het voorjaar gepland, maar door het grote succes hebben de heren er ook al een druk festivalseizoen op zitten. Even zag het er naar uit dat ze niet in Izegem zouden spelen, maar nu pakken ze in eigen stad alsnog uit met het laatste concert van hun afscheidstournee. Tickets kosten 20 euro via webshop-vrijetijd.izegem.be. Meer info: www.deleest.be. (VDI)